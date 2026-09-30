Franco Sardelli anuncia carreata com Flávio Bolsonaro e Tarcísio na região

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O candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participarão no sábado, 3 de outubro, de uma carreata que deverá passar por Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O candidato a deputado estadual Franco Sardelli (PL) anunciou o evento, que deve ser um dos últimos da campanha antes das eleições de primeiro turno. A previsão é que a carreata termine no Clube dos Cavaleiros, local do evento de lançamento da campanha de Franco.

“Para nós é uma grande satisfação receber nosso presidente e nosso governador na região no encerramento da campanha. Isso demonstra a importância das nossas cidades e confirma que temos um presidente e um governador parceiros e que poderão contribuir muito para melhorar a vida das pessoas”, afirmou Franco.

A carreata marcará o encerramento das atividades de rua da campanha antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 4 de outubro. O horário, o ponto de partida e o percurso detalhado serão divulgados posteriormente pela organização, mas a previsão é que comece às 10h30 em Santa Bárbara d’Oeste e às 12h30 em Americana.

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