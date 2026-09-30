Esquerda tenta crescer com Lula e candidatos a estadual na região

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Depois de mais de 10 anos de derrocada, este ano os partidos de esquerda tentam emplacar o candidaturas a deputado na região. Duas vereadoras e um ex-vereador e segundo colocado na eleição pela prefeito são as esperanças em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré na campanha da deputado estadual. Esther Moraes (PV) é a mais jovem dos três e vem duas vitórias importantes, a última como recordista das urnas em Santa Bárbara. Juliana Soares (PT) disputa novamente a eleição para deputada e desta vez busca ampliar a votação com a força do PT e do governo do presidente Lula. Já William Souza (PT) vem de uma votação alta na eleição para prefeito de Sumaré, mas tem concorrência forte na cidade.

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