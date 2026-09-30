CIVI em Americana recebe Baile da Melhor Idade hoje

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O Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini” recebe, nesta quarta-feira (30), das 14h às 18h, mais uma edição do Baile da Melhor Idade, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato Nacional dos Aposentados. A entrada é gratuita. O CIVI fica na Rua Major Redher, nº 650, na Vila Jones.

Vado Negri e banda vão comandar a festa e garantir a animação do baile, que contará ainda com a presença de personal dancers. O evento é viabilizado por meio de recursos provenientes de emenda impositiva de autoria da vereadora Talitha De Nadai.

“O Baile da Melhor Idade está se tornando uma tradição e reúne mais participantes a cada edição. É uma boa opção gratuita de lazer e cultura”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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