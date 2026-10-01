Prefeitura abre inscrições para palestra sobre uso de telas na infância

Prefeitura abre inscrições para palestra sobre uso de telas na primeira infância

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e do Programa Americana pela Primeira Infância, abriu as inscrições para a palestra “Ecossistema Digital na Primeira Infância – O uso de telas do nascimento aos 6 anos de vida”. A atividade integra a programação do Outubro do Bebê. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/pSjuYSnJ8sWttnjVA

A palestra será realizada no dia 20 de outubro, às 19h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1293, Jardim São Paulo. O tema será abordado pelo psiquiatra e psicanalista Dr. Pedro Fernández.

A Semana do Bebê tem como objetivo colocar a primeira infância, período que compreende crianças de até 6 anos, como prioridade na agenda dos municípios brasileiros, garantindo o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento integral.

A iniciativa é uma das principais estratégias de mobilização social do Brasil, com apoio do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), e envolve ações conjuntas das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, promovendo discussões e atividades desde o período da gestação até os primeiros anos de vida.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da ação. “A iniciativa busca envolver toda a sociedade para que possamos ampliar as informações e orientações sobre os cuidados fundamentais para o bem-estar das crianças. A palestra irá abordar os impactos e os cuidados relacionados ao uso de telas na primeira infância, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas de atendimento no município”, disse Juliani.

Principais objetivos da Semana do Bebê

– Assegurar atenção adequada à saúde, nutrição e educação infantil;

– Reduzir a mortalidade infantil e orientar sobre aleitamento materno e vacinação;

– Fortalecer vínculos familiares e afetivos entre pais, cuidadores e bebês;

– Sensibilizar a sociedade e o poder público sobre a importância dos primeiros 1.000 dias de vida, da gestação aos dois anos.

Palestrante

Dr. Pedro Fernández é psiquiatra formado pela Universidade Federal Fluminense, com título de especialista em Psiquiatria pela AMB/ABP. É especializado em Psiquiatria e Psicanálise com Criança e Adolescente pelo IPUB/UFRJ, pesquisador no Laboratório de Psiquiatria da Infância e Adolescência do IPUB/UFRJ e mestrando em Psiquiatria e Saúde Mental pelo IPUB/UFRJ.

Semana do Bebê

A Semana Municipal do Bebê foi instituída pela Lei nº 6.064, de 30 de agosto de 2017. A iniciativa tem como objetivo conscientizar sobre a importância da primeira infância, de 0 a 6 anos, período no qual o ser humano desenvolve suas capacidades cognitivas, motoras, socioafetivas e de linguagem.

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