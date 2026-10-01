PT faz carreata em Americana este sábado

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A partir de 4 de outubro, restaurantes, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos de alimentação de todo o estado de São Paulo terão que se adaptar à nova regra sanitária. Ketchup, maionese, mostarda e outros condimentos destinados a sanduíches, salgados e similares deverão ser oferecidos em embalagens individuais de uso único.

A medida faz parte da atualização das regras de boas práticas sanitárias e estabelece um período de adaptação para os estabelecimentos.

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