HM encerra Setembro Amarelo com ação de autocuidado

Hospital Municipal encerra Setembro Amarelo com ação de autocuidado e bem-estar para colaboradores

Leia + sobre saúde

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, encerrou a programação do Setembro Amarelo com uma ação voltada ao bem-estar dos colaboradores, realizada na última quinta-feira (24) e nesta terça (29), no Jardim Terapêutico. Com o tema “Pausa para respirar, movimentar, aliviar e se conectar”, a iniciativa integrou as ações desenvolvidas pela instituição ao longo do mês, que abordaram diferentes aspectos relacionados ao autocuidado, à saúde emocional e à valorização da vida.

Conduzida pela fisioterapeuta Bárbara Costa, coordenadora do setor de Fisioterapia do HM, a atividade proporcionou às equipes um momento de pausa na rotina de trabalho, com exercícios de respiração, movimentos corporais e práticas de relaxamento. A proposta foi estimular os profissionais a direcionarem a atenção para o próprio corpo, perceberem as tensões acumuladas no dia a dia e encontrarem um momento de desaceleração.

“Nosso corpo está em movimento o tempo todo e, muitas vezes, só percebemos a importância de cuidar dele quando sentimos alguma dor ou desconforto. Precisamos olhar mais para nós mesmos, perceber as tensões que acumulamos e entender que pequenas atitudes de cuidado podem contribuir para manter o corpo mais saudável e aliviar essas tensões. A proposta foi justamente criar esse momento de pausa, respirar, movimentar o corpo e perceber como estamos naquele momento, sempre respeitando os limites de cada um”, explicou a fisioterapeuta.

Ao final da sessão de exercícios, Bárbara também propôs uma dinâmica de interação entre os participantes. Os profissionais foram convidados a se olhar, trocar um sorriso, um abraço ou outro gesto de carinho com o colega, como forma de reforçar a importância dos vínculos e da atenção às pessoas que estão ao redor.

“A gente também precisa olhar para o outro. Somos uma equipe e ninguém está sozinho. Às vezes, um sorriso, um abraço ou simplesmente perceber como o colega está pode fazer diferença. Cuidar também é estar atento ao outro, demonstrar carinho e lembrar que fazemos parte de uma equipe que precisa caminhar junto e se apoiar”, acrescentou Bárbara.

A dinâmica reforçou uma das mensagens trabalhadas pelo HM durante o Setembro Amarelo: valorizar a vida passa tanto pelo cuidado consigo mesmo quanto pela atenção às pessoas que fazem parte da convivência.

“A rotina dos profissionais de saúde é intensa e exige muito envolvimento, atenção e responsabilidade. Por isso, também precisamos olhar para quem está diariamente dedicado ao cuidado dos pacientes. Criar momentos de pausa, de escuta e de conexão é uma forma de lembrar que cuidar da própria saúde também é importante. O Setembro Amarelo nos convida a ampliar esse olhar e compreender que cuidar da saúde física e mental também é uma forma de prevenção e valorização da vida”, destacou a psicóloga de Recursos Humanos e presidente da Comissão de Humanização do hospital, Juliana Oliveira.

Para a gerente administrativa do HM, Pamela Cordioli, promover espaços de cuidado também é uma forma de valorizar os profissionais que atuam na instituição. “Cuidar das pessoas que fazem parte das nossas equipes também é uma responsabilidade do hospital. A rotina na área da saúde é intensa e exige muito dos profissionais, por isso é importante criar espaços em que eles possam fazer uma pausa, respirar e olhar também para as próprias necessidades. São atitudes simples, mas que contribuem para tornar a rotina mais leve e o ambiente de trabalho mais acolhedor, saudável e humano”, afirmou.

“Este momento representa uma oportunidade de reforçarmos uma mensagem que precisa permanecer presente durante todo o ano: a saúde de quem cuida também merece atenção. No ambiente hospitalar, onde as equipes lidam diariamente com situações que exigem preparo, responsabilidade e sensibilidade, fortalecer uma cultura de valorização das pessoas é fundamental. Ações como esta ajudam a abrir espaço para o diálogo, aproximar as equipes e mostrar que o cuidado com a vida começa também dentro das unidades de saúde”, pontuou a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP