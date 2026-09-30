Brasil lidera ansiedade no mundo com 9,3% da população

Leia + sobre saúde

Em uma rotina marcada pelo excesso de estímulos e cobranças, reservar um tempo para o silêncio e para reconhecer o que se passa no interior é um importante exercício de autocuidado. É com essa proposta que a escritora e psicóloga clínica Karina Picon apresenta Arte de sentir: um convite ao cuidado do espírito, obra que utiliza o desenho livre, as cores e os traços como recursos de reflexão. Ao longo das atividades, o leitor é convidado a transformar os sentimentos em imagens, criando momentos de pausa e reconexão consigo mesmo.

Por meio de frases reflexivas, a especialista utiliza ainda a espiritualidade como importante ferramenta de interiorização, busca de propósito e fortalecimento. Com essa perspectiva, a escritora apresenta temas universais, como fé, esperança, gratidão, confiança, paz e reinvenção, permitindo que cada leitor estabeleça a própria relação com essas experiências.

Às vésperas de completar 30 anos de formada em Psicologia e com uma trajetória consolidada, a autora percebeu que muitas pessoas sabem explicar o que fazem, o que precisam e o que esperam da vida, mas têm dificuldade de parar e perceber o que existe dentro delas. “Aprendemos a produzir, construir e seguir em frente. Mas quase ninguém nos ensina a parar e sentir. O livro nasceu desse desejo de criar um espaço de silêncio, presença e escuta interior”, explica ela.

O medo se dissolve quando o espírito reconhece sua força interior. (Arte de sentir: um convite ao cuidado do espírito, p.33)

Arte de sentir: um convite ao cuidado do espírito é destinado a todos que desejam desacelerar, dedicar atenção às próprias emoções e ampliar o autoconhecimento, além de pessoas interessadas em arte, psicologia, espiritualidade, bem-estar e práticas de autocuidado. A proposta também dialoga com profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, reflexão e expressão criativa, já que as atividades podem ser realizadas individualmente, em família ou em grupos.

Trata-se de uma obra que valoriza a reconexão íntima e a escuta interna em meio ao ritmo acelerado da vida moderna. “Meu convite é para experimentar a pausa como um gesto de cuidado consigo mesmo, integrando emoções, arte e espiritualidade em uma experiência de transformação interior”, afirma a psicóloga.

FICHA TÉCNICA

Título: Arte de sentir

Subtítulo: Um convite ao cuidado do espírito

Autora: Karina Picon

Editora: Boa Nova

ISBN: 978-65-86374-65-8

Páginas: 112

Preço: R$ 45,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Karina Picon é psicóloga, escritora e palestrante, formada em Psicologia pela PUC-Campinas. No início de 2027, completa 30 anos de formada, com uma trajetória dedicada ao cuidado emocional e ao desenvolvimento humano. Na literatura, estreou pela Editora Boa Nova com obras voltadas ao público infantil. Entre elas, A descoberta dos dons, A bolha de Maju e O bom é brincar de viver, que abordam temas relacionados ao afeto, à autoestima e à inteligência emocional. Agora, com Arte de sentir, amplia sua produção literária para uma proposta que atravessa diferentes fases da vida e convida o leitor a criar um espaço de pausa, expressão e reconexão consigo mesmo.

Instagram: @kapicon

Site: www.karinapicon.com.br

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP