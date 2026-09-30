Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa reúne idosos para ‘Terça D: Setembro Amarelo’

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O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa promoveu, na manhã desta terça-feira (29/09), mais uma edição do projeto ‘Terça D’, desta vez em alusão ao Setembro Amarelo. O evento aconteceu no Espaço Melhor Idade, sede da instituição. A ação reuniu idosos que participam do Programa da Melhor Idade para uma manhã de palestra e dinâmicas em grupo voltadas à integração, ao acolhimento e ajuda ao próximo.

O prefeito Cláudio José Schooder (Leitinho) marcou presença e destacou a importância do acolhimento oferecido pelo programa. “Promover o bem-estar emocional, a escuta atenta e o afeto para os nossos idosos é lembrar que cuidar da saúde mental é fundamental em todas as etapas da vida. Ninguém está sozinho. Agradecemos à Rose Miranda, a toda a equipe do Fundo Social de Solidariedade e a cada um que esteve presente deixando a manhã muito mais iluminada e cheia de sorrisos”, afirmou.

A presidente do Fundo Social, Rose Miranda, conduziu as atividades com muito carinho e falou da importância de valorizar os idosos em todas as fases da vida. “Nossa Terça ‘D’ Setembro Amarelo foi muito especial, pois promovemos junto aos nossos idosos uma manhã animada, dedicada ao cuidado da saúde mental. Esse encontro foi focado no bem-estar emocional, na escuta atenta e no fortalecimento dos laços com a nossa melhor idade“, afirmou Rose.

O vice-prefeito Alessandro Miranda (Mineirinho), que não pôde estar presente, também falou sobre a importância da atividade. “A Terça D é sempre um dia significativo para a nossa terceira idade. E este tema – o Setembro Amarelo – reforça a necessidade de cuidarmos da saúde mental dos nossos idosos“, declarou.

ATIVIDADES

O Programa Melhor Idade, da Prefeitura de Nova Odessa, oferece gratuitamente atividades para pessoas com 60 anos ou mais. Entre as modalidades disponíveis estão ginástica, dança, pilates, coral, vôlei adaptado, jogos de mesa, artesanato, hidroginástica e muito mais. A iniciativa busca melhorar a autoestima, ampliar o convívio social e promover a qualidade de vida dos participantes.

Além das aulas semanais, o projeto “Terça D” promove programações especiais com palestras, rodas de conversa, oficinas e ações temáticas de relevância para o público idoso.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, em horário comercial, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade. O local fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (em frente ao IZ). Para se cadastrar, basta apresentar RG, comprovante de residência, carteira de vacinação e atestado médico de aptidão física.

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