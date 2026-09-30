Torneio Ranking de Tênis de Mesa tem mudanças na classificação após 7ª etapa

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, promoveu a 7ª etapa do Torneio Ranking de Tênis de Mesa, com disputas na última quarta-feira (23) e no sábado (26), no Centro de Treinamento da modalidade, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

O torneio, aberto ao público, conta com categorias organizadas de acordo com a idade e o nível técnico dos participantes: A, principal da competição, sem limite de idade; B, destinada a atletas a partir dos 16 anos; C, voltada a jogadores iniciantes de até 15 anos; e D, para crianças de até 12 anos.

Na categoria A, Gabriel Bertella conquistou o primeiro lugar da etapa, seguido por Giovani Fatobene. Asafe Bomtempo e Fernando Nascimento terminaram na terceira colocação. Com o resultado, Bertella chegou aos 540 pontos e assumiu a liderança geral, seguido por Frederico Martins, com 500, e Giovani Fatobene, com 310.

A categoria B teve Giovanni Fatobene como campeão da etapa. Adilson Paulino ficou em segundo lugar, enquanto Rafael Aro e Vinicius Salmi terminaram na terceira posição. Na classificação geral, Giovanni lidera com 600 pontos, seguido por Vinicius Salmi, com 320, Davi Wagner, com 300, e Eduardo Santarosa, com 280.

Giovanni Fatobene também venceu a etapa na categoria C, com Vinicius Salmi em segundo, e Eduardo Santarosa e Vitor Yamada dividindo a terceira colocação. Após sete etapas, Giovanni aparece na liderança, com 700 pontos. Vinicius soma 460, Miguel Bazo tem 310 e Eduardo Santarosa, 300.

Por fim, na categoria D, Rafael Aro ficou com o primeiro lugar da etapa, seguido por Manuele Gardelin Luchiari. Asafe Bomtempo e João Augusto Gelmini terminaram em terceiro. Na classificação acumulada, Asafe Bomtempo e Rafael Aro estão empatados na liderança, ambos com 580 pontos. João Augusto Gelmini ocupa a terceira posição, com 330, e Manuele Gardelin Luchiari é a quarta, com 320.

“Chegar à sétima etapa mostra a importância que o torneio ganhou dentro do calendário do tênis de mesa no município. Estamos tendo boas disputas em todas as categorias e, a cada etapa, os atletas têm a oportunidade de evoluir e buscar melhores resultados. A mudança na liderança da categoria A e o equilíbrio na categoria D mostram como a competição permanece aberta e competitiva. Agora, a expectativa fica para as próximas etapas, que certamente vão trazer novas mudanças na classificação”, destacou o professor Maurel Luchiari.

“Mais uma etapa foi concluída com resultados muito positivos. O mais importante é ver atletas de diferentes idades participando e evoluindo ao longo da competição. Para os mais novos, principalmente, cada torneio representa uma oportunidade de ganhar experiência e confiança, enquanto os atletas mais experientes ajudam a elevar o nível das disputas”, completou o professor Odail de Oliveira.

A 8ª etapa do torneio está programada para os dias 28 e 31 de outubro, novamente no Centro de Treinamento da modalidade, no Centro Cívico. Ao todo, serão dez etapas, com a grande final prevista para o mês de novembro.

Resultados da 7ª etapa

Categoria A

1º lugar – Gabriel Bertella

2º lugar – Giovani Fatobene

3º lugar – Asafe Bomtempo e Fernando Nascimento

Categoria B

1º lugar – Giovanni Fatobene

2º lugar – Adilson Paulino

3º lugar – Rafael Aro e Vinicius Salmi

Categoria C

1º lugar – Giovanni Fatobene

2º lugar – Vinicius Salmi

3º lugar – Eduardo Santarosa e Vitor Yamada

Categoria D

1º lugar – Rafael Aro

2º lugar – Manuele Gardelin Luchiari

3º lugar – Asafe Bomtempo e João Augusto Gelmini

Classificação geral após sete etapas

Categoria A

1º – Gabriel Bertella – 540 pontos

2º – Frederico Martins – 500 pontos

3º – Giovani Fatobene – 310 pontos

4º – Gian Vendramini – 200 pontos

Categoria B

1º – Giovani Fatobene – 600 pontos

2º – Vinicius Salmi – 320 pontos

3º – Davi Wagner – 300 pontos

4º – Eduardo Santarosa – 280 pontos

Categoria C

1º – Giovani Fatobene – 700 pontos

2º – Vinicius Salmi – 460 pontos

3º – Miguel Bazo – 310 pontos

4º – Eduardo Santarosa – 300 pontos

Categoria D

1º – Asafe Bomtempo – 580 pontos

2º – Rafael Aro – 580 pontos

3º – João Augusto Gelmini – 330 pontos

4º – Manuele Gardelin Luchiari – 320 pontos

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