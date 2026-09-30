Esther é a primeira a informar onde vai votar

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Esther é a primeira a informar onde vai votar

A candidata a deputada estadual pelo Partido Verde (PV), Esther Moraes, votará neste domingo, às 10h, na Escola Estadual Coronel Luiz Alves, em Santa Bárbara d’Oeste.

Local: Escola Estadual Coronel Luiz Alves
Endereço: Rua Padre Anchieta, 173 — Vila Siqueira Campos, em Santa Bárbara d’Oeste.
Horário: 10h

Esther Moraes é candidata a deputada estadual por São Paulo pelo PV, com o número 43043.

A agenda está aberta para acompanhamento da imprensa.

 

 

 

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