Esther é a primeira a informar onde vai votar
Leia + sobre política regional
A candidata a deputada estadual pelo Partido Verde (PV), Esther Moraes, votará neste domingo, às 10h, na Escola Estadual Coronel Luiz Alves, em Santa Bárbara d’Oeste.
Local: Escola Estadual Coronel Luiz Alves
Endereço: Rua Padre Anchieta, 173 — Vila Siqueira Campos, em Santa Bárbara d’Oeste.
Horário: 10h
Esther Moraes é candidata a deputada estadual por São Paulo pelo PV, com o número 43043.
A agenda está aberta para acompanhamento da imprensa.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP