Vôlei adaptado de Americana vence Itapetininga e garante vaga na final da Superliga da Melhor Idade

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A equipe masculina 58+ de vôlei adaptado da Secretaria de Esportes de Americana encerrou a fase de grupos da Superliga da Melhor Idade com mais uma vitória na competição. A partida foi realizada no sábado (26), em Indaiatuba. A competição é organizada pela CBVA (Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado).

No confronto contra Itapetininga, a equipe americanense dominou a partida e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 15 a 5 e 15 a 1. Com o resultado, Americana terminou a fase de grupos na quarta colocação geral e garantiu a classificação para a final da Série Prata da competição.

A decisão será realizada no dia 8 de novembro (domingo). O adversário de Americana será definido no confronto entre Indaiatuba e Itapeva, que também será disputado na mesma data.

Para o técnico da equipe, Thiago Nunes, o resultado coroa o desempenho do grupo ao longo da competição. “Foi um resultado muito positivo. A equipe entrou concentrada e conseguimos impor nosso ritmo desde o início. Essa vitória e a classificação para a final da Série Prata são importantes para coroar todo o trabalho que estamos desenvolvendo. Agora vamos aguardar a definição do próximo adversário e seguir trabalhando para chegar bem à decisão”, destacou Thiago.

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