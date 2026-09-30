DAE realiza 218 consertos de vazamentos de água em 7 dias

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 218 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos do município entre os dias 22 e 28 de setembro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante os sete dias, foram realizados 100 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 32 em passeios (VAP) e 86 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 218 reparos de vazamentos aparentes.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Cariobinha, Chácara Machadinho, Cidade Jardim, Colina, Centro, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Paz, Jardim Esplanada, Jardim Ipiranga, Jardim Santana, Jardim São Paulo, Morada do Sol, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque Universitário, Praia Azul, Praia dos Namorados, Recanto Vista Alegre, Residencial Jaguari, Residencial Nardini, São Domingos, São Luiz, São Manoel, Vale das Nogueiras, Vila Cecchino, Vila Cordenonsi, Vila Dainese, Vila Gallo, Vila Louricilda, Vila Margarida, Vila Mariana e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.