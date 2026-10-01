Rafael Piovezan anuncia atrações do FÉstival 2026

Prefeito Rafael Piovezan anuncia Kellen Byanca, Sarah Beatriz e Get Worship como atrações do FÉstival 2026
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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (29) as atrações principais da edição 2026 do FÉstival, que será realizado no dia 17 de outubro, a partir das 14 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara. Considerado um dos principais eventos de arte cristã de Santa Bárbara d’Oeste e região, o festival terá shows de Kellen Byanca, Sarah Beatriz e Get Worship, além de Rodrigo Ito e Banda e Comunidade da Fé Worship, com entrada gratuita e arrecadação de um litro de leite para o Fundo Social de Solidariedade.
“Além de reunir música gospel e arte, o FÉstival também movimenta a economia criativa e o comércio, valoriza artistas, produtores e profissionais que fazem a cultura acontecer e ainda reúne milhares de pessoas em Santa Bárbara d’Oeste. E, mais uma vez, quem vier poderá contribuir com o Fundo Social de Solidariedade levando 1 litro de leite. É cultura, lazer, geração de oportunidades e solidariedade caminhando juntos”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.
“É uma alegria anunciar mais uma edição do FÉstival. A cada ano, o evento ganha força e se consolida no calendário cultural da cidade, reunindo famílias e público de diferentes lugares. A programação deste ano traz artistas que têm grande alcance e que vão proporcionar uma tarde e uma noite especiais no Complexo Usina Santa Bárbara”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.
Com 1,4 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Kellen Byanca é um dos nomes de destaque da nova geração da música cristã. Natural de Governador Valadares (MG), a cantora começou a desenvolver seu talento musical ainda na infância, participando de atividades da igreja. Sua trajetória ganhou projeção nacional após vídeos de suas apresentações alcançarem grande repercussão nas redes sociais.
Já Sarah Beatriz soma cerca de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Nascida em Nova Iguaçu (RJ), a cantora começou a cantar aos 5 anos e ganhou projeção ainda na adolescência, quando passou a publicar covers nas redes sociais. Ao longo da carreira, lançou trabalhos por gravadoras como Graça Music e Musile Records e se consolidou entre os nomes de destaque da música gospel brasileira.
Com aproximadamente 2,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a banda Get Worship completa a programação principal. O ministério musical da Get Church, que possui atuação em diferentes cidades brasileiras e também nos Estados Unidos, trabalha com diferentes estilos musicais e tem como proposta promover experiências de adoração por meio da música. O grupo vem lançando canções desde 2022.
O FÉstival chegou a Santa Bárbara d’Oeste em 2024 e teve sua segunda edição no Município em 2025. Na edição do ano passado, realizada nos dias 30 e 31 de maio, o evento reuniu mais de 16 mil pessoas no Complexo Usina Santa Bárbara. A programação contou com shows de nomes como Isaias Saad, Eyshila, Fhop Music e Lukas Agustinho, além de artistas locais.
O FÉstival 2026 é realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Programação:
14 horas | Abertura dos portões
15 horas | Rodrigo Ito e Banda
17 horas | Comunidade da Fé Worship
19 horas | Kellen Byanca
21 horas | Sarah Beatriz
23 horas | Get Worship
Espaço Kids | 16 às 22 horas
FÉstival 2026
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: a partir das 14 horas
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
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