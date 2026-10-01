Santa Bárbara encerra 2º quadrimestre com superávit de R$ 39,5 milhões

Santa Bárbara d’Oeste encerra 2º quadrimestre com superávit de R$ 39,5 milhões

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste encerrou o segundo quadrimestre de 2026 com um superávit de R$ 39,5 milhões nas contas. O número foi apresentado pela Secretaria de Fazenda durante audiência pública de prestação de contas, nesta quarta-feira (30), no plenário da Câmara Municipal.

Nos oito primeiros meses do ano, a Administração Municipal arrecadou R$ 704 milhões e somou R$ 664,5 milhões em despesas liquidadas. Saúde, com R$ 190 milhões, e Educação, com R$ 167,5 milhões foram os setores com maior investimento nesse período.

Os dados apresentados mostram que as metas estipuladas para 2026 estão sendo seguidas, com expectativa de cumprimento integral do orçamento previsto pela Prefeitura para este ano. As despesas também seguem dentro dos limites estabelecidos na legislação.

A reunião foi transmitida pelos canais oficiais de comunicação do Legislativo (TV Câmara) e da Administração Municipal (Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz). Na oportunidade, foram apresentados relatórios sobre receitas, despesas, investimentos e demais indicadores fiscais do período.

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