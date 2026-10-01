Prefeitura de Nova Odessa amplia atendimento do CRAS

Prefeitura de Nova Odessa amplia atendimento d o CRAS a o Jardim São Francisco com Equipe Volante

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A Prefeitura de Nova Odessa, por meio de uma Equipe Volante do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), iniciou nesta quarta-feira (30/09), o atendimento no Jardim São Francisco. O novo polo funciona em uma sala dentro da EMEB Profª. Augustina Paiva e tem como foco principal os moradores que residem nas áreas localizadas após a Rodovia Anhanguera.

A iniciativa de descentralizar o serviço visa facilitar o acesso das famílias do bairro e de toda a região do entorno a programas e benefícios sociais, reduzindo a necessidade de deslocamento até a unidade principal do CRAS, situada no Jardim das Palmeiras. Com o novo ponto, os moradores passam a dispor de orientações e encaminhamentos muito mais próximos de suas residências.

A abertura foi marcada por uma força-tarefa composta por assistente social, psicóloga, profissionais da equipe do CRAS e técnicos do Cadastro Único (CadÚnico), que realizaram atendimentos, orientações, atualizações e novas inclusões cadastrais. A partir desta semana, os atendimentos da Equipe Volante do CRAS no Jardim São Francisco serão realizados semanalmente, sempre às quintas-feiras pela manhã.

A diretora de Gestão Social e Cidadania, Cristina Bizoto, ressalta que a Equipe Volante desempenhará um papel fundamental na identificação das demandas locais e no fortalecimento do vínculo com a comunidade.

“Essas profissionais serão responsáveis por fazer a busca ativa das famílias, desenvolver o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e demais ações de prevenção social, além de realizar a inclusão ou atualização do Cadastro Único e os demais encaminhamentos necessários para acesso à renda, aos programas de Assistência Social e outras políticas públicas”, explica.

A escolha da EMEB Profª. Augustina Paiva levou em conta a sua localização estratégica e a infraestrutura já existente, o que otimiza os recursos públicos e garante acolhimento adequado. O formato descentralizado também permitirá que os técnicos conheçam de perto a realidade socioeconômica do território, aprimorando o direcionamento das políticas públicas municipais.

“Levar o CRAS para mais perto das comunidades não é apenas uma estratégia logística, mas um ato de respeito e dignidade que facilita o acesso aos direitos e fortalece o vínculo da assistência social com quem mais precisa“, diz a coordenadora do órgão, Marcela Garcia.

A unidade escolar está localizada na Rua Porphirio Antônio Preto, nº 333, Jardim São Francisco.

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