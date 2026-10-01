Futebol Amador: Campo do Rosolém recebe final da categoria Master 40+, sábado (03/10), a partir das 16h30

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As competições do futebol amador de Hortolândia, organizadas pela Prefeitura continuam com destaques em diferentes categorias. No sábado (03/10), é a vez do Master 40+. Barcelona e Inimigos do Fim decidem o título no Campo do Rosolém, a partir das 16h30. Para chegar à decisão, o Inimigos eliminou o Só Maloka nos pênaltis, 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Já o Barcelona, também nos pênaltis, venceu o Amigos por 7 a 6 depois de empatar também por 1 a 1 no tempo normal.

Na terceira divisão, a terceira rodada da primeira fase será retomada no dia 18 de outubro (domingo). Participam da competição 32 equipes divididas em oito grupos com quatro times em cada. Os dois primeiros avançam para as fases finais. Também no dia 18, acontecem os jogos da última rodada da primeira fase da copa de futsal. Vila Real, Cansados, Falcões e Muleks são as melhores equipes até o momento.

A Supercopa Amanda terá a segunda rodada da primeira fase disputada no dia 11 de outubro (domingo). Participam do torneio 15 equipes divididas em três grupos com cinco times em cada grupo. Os três primeiros se classificam para as fases finais.

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