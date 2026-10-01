GAMA atua em ocorrência de suspeita de maus tratos

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA), por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), atuou em uma ocorrência de suspeita de maus-tratos contra um cão encaminhado em estado grave a uma clínica veterinária.

Segundo o médico-veterinário responsável pelo atendimento, o animal chegou enrolado em uma coberta e dentro de um saco plástico. Uma das patas estava separada do corpo e também foi levada à clínica.

A avaliação veterinária apontou lesões e sinais compatíveis com possível situação de maus-tratos e omissão de cuidados.

Após diligências, a equipe do GPA conduziu a responsável pelo animal ao Plantão Policial. O caso foi apresentado à autoridade policial, e o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante. A mulher permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência teve início após denúncia feita pela ativista da causa animal e vereadora Roberta Lima, integrante do grupo Cadeia para Maus-Tratos.

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