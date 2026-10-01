Ginástica artística de Americana disputa 3ª etapa do Torneio de Categorias em Paulínia

Leia + sobre esportes

A equipe de ginástica artística da Secretaria de Esportes de Americana disputa, neste sábado (3), a 3ª Etapa do Torneio de Categorias, organizada pela Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. A competição será realizada no Ginásio de Esportes “Itália Botasso Calegaris”, em Paulínia, com início às 7h15.

Americana será representada por 16 atletas, divididas em três categorias. Na Pré-Infantil C, para meninas de até 10 anos, serão sete participantes. A categoria Infantil C, para atletas de até 12 anos, contará com quatro ginastas, enquanto a Juvenil C, para meninas de até 16 anos, terá cinco representantes.

A equipe é treinada pela professora Marinilse Scanavaki, a Pingo, que comanda os treinamentos da modalidade ao lado de Cláudio José Godoy e Renan Rodrigues de Souza.

“A competição será uma oportunidade para as atletas das escolinhas vivenciarem o ambiente competitivo, adquirindo experiência e colocando em prática os fundamentos desenvolvidos durante os treinamentos. Vamos retornar às competições, principalmente nas categorias mais iniciantes, para que as meninas conheçam esse ambiente de competições. Com certeza, será um momento importante para elas, controlarem a ansiedade e colocarem em prática tudo aquilo que aprendem durante as aulas. O nosso objetivo é proporcionar essa vivência e, aos poucos, prepará-las para novos desafios”, destacou Pingo.

A participação no torneio faz parte do trabalho desenvolvido nas escolinhas da Secretaria de Esportes, que busca incentivar a prática esportiva e proporcionar às crianças e adolescentes o contato com a ginástica olímpica desde as categorias de iniciação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP