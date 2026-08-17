O adesivaço realizado neste domingo (16), em Santa Bárbara d’Oeste, marcou o início oficial da campanha de Ricardo Molina (Republicanos) para deputado estadual. A atividade reuniu lideranças, apoiadores e militantes de diferentes municípios da região, que participaram da adesivação de mais de 300 carros e demonstraram apoio ao projeto político.

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O evento contou com a presença dos vereadores de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá, Rony Tavares, Joi Fornasari, Isac Motorista, Marcelo Cury, Arnaldo Alves e Carlos Fontes, além dos vereadores de Americana Jacira Chávare e Thiago Brochi, que participaram da mobilização e reforçaram o apoio à candidatura de Molina.

Molina destacou a emoção e a felicidade em ver a mobilização de tantas pessoas neste início de campanha.

Feliz com o Adesivaço

“Estou muito feliz em ver tanta gente acreditando e apoiando esse projeto. Quero agradecer de coração a cada liderança, apoiador e militante que está conosco. Cada demonstração de carinho e confiança aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e a nossa vontade de trabalhar pela nossa região”, afirmou.

O candidato também agradeceu aos moradores que participaram do adesivaço e reforçou que a campanha será marcada pela presença nas ruas e pelo diálogo com a população. “Esse apoio nos dá ainda mais força para seguir em frente. Vamos continuar percorrendo as cidades, conversando com as pessoas, ouvindo as demandas e apresentando nossas propostas. Quero levar esse projeto para cada canto da nossa região”, declarou.

Além do adesivaço, Molina mantém uma agenda de visitas, reuniões e encontros com lideranças, apoiadores e moradores de diferentes municípios. Para o candidato, a mobilização registrada neste início de campanha demonstra a força do projeto e amplia o compromisso de representar a região na Assembleia Legislativa.

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