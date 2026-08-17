A atriz americana Hayden Panettiere morreu aos 36 anos neste domingo (16). A informação foi confirmada pela ABC News, que citou o representante de Hayden.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Conhecida por trabalhos em séries como “Heroes” e “Nashville” e pela franquia “Pânico”, a artista iniciou a carreira ainda na infância e se tornou um dos rostos conhecidos da televisão americana. A causa da morte não foi divulgada.

Panettiere ganhou projeção internacional em 2006 ao interpretar Claire Bennet em “Heroes”, série da NBC na qual viveu uma líder de torcida com poderes de regeneração. Antes disso, ainda criança, dublou a personagem Dot em “Vida de Inseto”, da Pixar, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças.

No cinema, também participou de “Duelo de Titãs”, ao lado de Denzel Washington, e protagonizou filmes como “Sonhos no Gelo” e “As Apimentadas: Tudo ou Nada”.

Entre seus trabalhos de maior destaque também está “Nashville”, drama musical em que interpretou a cantora country Juliette Barnes entre 2012 e 2018. O papel rendeu à atriz duas indicações ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Televisão, Minissérie ou Filme para Televisão, em 2013 e 2014.

Panettiere também interpretou Kirby Reed em “Pânico 4” e “Pânico VI”. Sua participação mais recente foi no thriller psicológico “Sleepwalker”, lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026.

hayden panettiere álcool e drogas

Ao longo dos últimos anos, Panettiere falou publicamente sobre sua trajetória pessoal e sobre problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, além da depressão pós-parto após o nascimento de sua filha, Kaya, fruto de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Em 2023, seu irmão mais novo, o ator Jansen Panettiere, morreu aos 28 anos em decorrência de complicações cardíacas.

Em comunicado divulgado após a morte de Hayden, seu pai, Alan “Skip” Panettiere, afirmou que ela era “uma luz incrível” e uma “força da natureza”, destacando o amor e a alegria que levou às pessoas que a conheceram e ao público que acompanhou seu trabalho.

Leia + sobre diversão e arte