PAT de Americana disponibiliza 204 vagas de emprego

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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 204 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de Obras – Com Experiência 4

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 62

Alimentador de Linha de Produção Temporário – Sem Experiência 10

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10

Caixa de Loja – Sem Experiência 3

Consultor de Vendas – Sem Experiência 6

Controlador de Acesso – Com Experiência 10

Lavador de Carro – Com Experiência 1

Motofrentista – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 3

Operador de Loja (E-commerce) – Sem Experiência 4

Operador de Máquinas Fixas, em Geral – Com Experiência 1

Operador de Máquinas Fixas, em Geral – Sem Experiência 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador Polivalente da Indústria Têxtil – Sem Experiencia 2

Pedreiro – Sem Experiência 1

Retificador, em Geral – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Vigia – Com Experiência 18

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Farmácia/ Química 1

Estágio em Veterinária 4

Estágio para Ensino Médio 10

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 17

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 7

Arco Produção 5

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