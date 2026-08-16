PAT de Americana disponibiliza 204 vagas de emprego
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 204 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de Obras – Com Experiência 4
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 62
Alimentador de Linha de Produção Temporário – Sem Experiência 10
Auxiliar de Expedição – Com Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10
Caixa de Loja – Sem Experiência 3
Consultor de Vendas – Sem Experiência 6
Controlador de Acesso – Com Experiência 10
Lavador de Carro – Com Experiência 1
Motofrentista – Sem Experiência 1
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1
Motorista Entregador – Com Experiência 1
Operador de Caixa – Sem Experiência 3
Operador de Loja (E-commerce) – Sem Experiência 4
Operador de Máquinas Fixas, em Geral – Com Experiência 1
Operador de Máquinas Fixas, em Geral – Sem Experiência 1
Operador de Torno CNC – Com Experiência 1
Operador Polivalente da Indústria Têxtil – Sem Experiencia 2
Pedreiro – Sem Experiência 1
Retificador, em Geral – Sem Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vigia – Com Experiência 18
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5
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