O Americana Shopping vai entrar no clima mais descontraído e saboroso do ano com a Semana de Boteco, que acontece de 17 a 23 de agosto, na Praça de Alimentação. Durante sete dias, o empreendimento promete transformar as noites em uma verdadeira celebração da gastronomia e da música brasileira, com atrações musicais ao vivo todas as noites, cardápio especial de boteco, promoções e pratos exclusivos preparados pelas operações da praça.

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A programação acontece sempre das 19h às 22h, criando o cenário perfeito para quem quer reunir a família e os amigos depois do trabalho, aproveitar uma boa comida e curtir música ao vivo em um ambiente descontraído e cheio de sabor.

“A Semana de Boteco foi pensada para proporcionar uma experiência completa aos nossos clientes, unindo gastronomia, música e aquele clima gostoso de encontro que só um bom boteco consegue oferecer. Queremos que cada noite seja uma oportunidade para reunir pessoas queridas, experimentar sabores especiais e aproveitar o Americana Shopping de um jeito ainda mais leve e divertido. Preparamos uma programação muito especial e estamos esperando todos para brindar com a gente!”, destaca Simone Ponce, gerente de Marketing do Americana Shopping.

Sete noites, sete experiências musicais

A trilha sonora da Semana de Boteco também foi cuidadosamente preparada para garantir uma programação diversificada. Confira as atrações:

17/08 – Sandro Livahck: Brasilidades

Brasilidades 18/08 – Jeffo Tombi: Pop Rock Nacional, Internacional e MPB

Pop Rock Nacional, Internacional e MPB 19/08 – Alexandre Enzo: Sertanejo e Internacional

Sertanejo e Internacional 20/08 – Danny Asa: Pop Rock Nacional

Pop Rock Nacional 21/08 – Cícero Edno: Especial Tim Maia

Especial Tim Maia 22/08 – Vivian Ignácio: Samba e Axé

Samba e Axé 23/08 – Sandro e Jeffo: World Music

Gastronomia, promoções e estacionamento grátis

Além da música, o público poderá aproveitar um cardápio especial de boteco, com promoções e pratos exclusivos disponíveis nas lojas participantes da Praça de Alimentação.

E tem mais: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, clientes que realizarem consumo mínimo de R$ 40,00 na praça de Alimentação terão estacionamento grátis.

A Semana de Boteco chega para colocar o Americana Shopping no centro das melhores noites de agosto, com comida boa, música ao vivo, promoções e aquele convite irresistível para ficar mais um pouco, pedir mais uma porção e brindar bons momentos.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Semana de Boteco – Americana Shopping

Data: de 17 a 23 de agosto de 2026.

Horário: das 19h às 22h.

Local: Praça de Alimentação

Atrações: música ao vivo todas as noites, cardápio especial de boteco, promoções e pratos exclusivos, além de estacionamento grátis de segunda a sexta, das 19h às 22h, mediante consumo mínimo de R$ 40,00.

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