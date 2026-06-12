Sumaré fortalece parceria com Estado: emprego, qualificação e desenvolvimento

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico de Sumaré recebeu a visita da diretora técnica regional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Caroline Nais, representante do secretário estadual Jorge Lima, em uma reunião voltada ao fortalecimento das parcerias entre o Governo do Estado de São Paulo e o município.

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O encontro teve como objetivo alinhar ações estratégicas para ampliar a geração de empregos, a qualificação profissional, o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico regional, reforçando o compromisso conjunto com a criação de oportunidades para a população sumareense.

Durante a agenda, foram apresentados programas e iniciativas desenvolvidos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, além do Guia de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Entre os projetos debatidos estiveram a InvestSP, Cidades Inteligentes, Qualifica SP, Facilita SP, Desenvolve SP, SP Produz, Qualifica Empreenda, Empreendedor Artesão e o Programa Trampolim.

A reunião também permitiu a troca de experiências e a discussão de novas oportunidades para impulsionar o crescimento econômico de Sumaré. Um dos principais temas abordados foi a futura implantação do Programa Trampolim de forma descentralizada no município. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção e reinserção no mercado de trabalho, oferecendo qualificação profissional continuada e desenvolvimento de competências alinhadas às demandas do setor produtivo.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou que a aproximação com o Governo do Estado ocorre em um momento estratégico para o município, especialmente após o anúncio do investimento da Ascenty em um novo data center voltado à inteligência artificial em Sumaré.

“Estamos vivendo um momento extremamente importante para o desenvolvimento econômico da cidade. A confirmação desse investimento bilionário reforça a confiança do setor privado no potencial de Sumaré e consolida o município como um dos principais polos de tecnologia e inovação do Estado de São Paulo. Fortalecer a parceria com o Governo Estadual é fundamental para preparar nossa mão de obra, ampliar os programas de qualificação profissional e garantir que a população esteja pronta para aproveitar as oportunidades que surgirão com esse novo ciclo de crescimento”, afirmou Michelin.

Também participou do encontro o secretário-adjunto da pasta, José Neto, reforçando o compromisso da administração municipal com a busca permanente por programas e parcerias que contribuam para o fortalecimento da economia local.

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