A inflação que não acreditamos!

* Por Helena Ribeiro da Silva, Presidenta do SEAAC de Americana e Região

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No movimento sindical temos alguns desafios constantes. Um deles é explicar ao trabalhador a inflação anunciada pelo Governo. A descrença nos números é total e com razão, pois também entendemos que os índices oficiais não refletem a realidade dos supermercados, água, energia elétrica, combustíveis, vestuário e remédios. A sensação de que os governos, indistintamente, usam a inflação como artifício político é um sentimento comum.

Nas assembleias com trabalhadores esclarecemos que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial, calculado pelo IBGE e reflete o custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Pontuamos que os salários são corrigidos pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a variação de preços para famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos.

Até aí, tudo bem. Estes são os esclarecimentos oficiais e que não temos o poder de alterar. Mas como explicar para um trabalhador, por exemplo, com data-base em 1º de agosto, que o INPC dos últimos 12 meses é de 4,10%. Isso mesmo: 4,10%. Esse número é a base para se iniciar uma negociação, onde os empresários de forma geral relutam em concordar com qualquer aumento real.

O trabalhador e nós ficamos desolados. Sabemos na prática que este número não reflete o aumento do custo de vida de um ano. Apesar dos argumentos técnicos dos economistas e governistas da ocasião, o custo de vida sentido no bolso é outro completamente diferente e que corrói mês a mês o poder de compra e as aposentadorias, já minguadas quando se trata de seres humanos comuns que não pertencem ao militarismo ou judiciário.

Muitas vezes conseguimos aumentos bem acima da inflação oficial. Mas é preciso que os trabalhadores entendam nossos limites quando a reposição é simplesmente aquela que os números “técnicos”, que não conseguimos acredit

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