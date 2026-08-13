Alerta- Sumaré e os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que devem enfrentar um período de temperaturas elevadas e tempo mais seco a partir desta quinta-feira (13). A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim especial de alerta para altas temperaturas, válido até a próxima quarta-feira (19).

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O aviso ocorre em razão da previsão de uma sequência de dias mais quentes, com temperaturas acima dos 30°C em grande parte do Estado e redução dos índices de umidade relativa do ar. No mapa divulgado pela Defesa Civil, a região de Campinas aparece na faixa laranja, correspondente ao nível de alerta.

A previsão também é de aumento gradual das temperaturas com o afastamento da massa de ar frio que atuou sobre o Estado nos últimos dias.

Calor e umidade baixa em Sumaré (alerta2)

Na quinta-feira (13), a previsão para a Região Metropolitana de Campinas indica temperaturas entre 19°C e 31°C, com predomínio de sol e períodos de céu parcialmente nublado. Durante a tarde, a umidade relativa do ar pode chegar a aproximadamente 30%.

Em Sumaré, o cenário exige atenção principalmente nos períodos de maior aquecimento, quando a combinação entre calor e baixa umidade pode provocar desconforto, ressecamento das vias respiratórias e maior necessidade de hidratação.

O Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Unicamp, também prevê elevação das temperaturas nos próximos dias. Para esta quinta-feira, existe possibilidade de pancadas rápidas e isoladas durante a tarde em municípios a leste de Campinas, especialmente nas proximidades do Circuito das Águas Paulista. Segundo o órgão, não há indicação de riscos associados a essas possíveis chuvas.

Já na sexta-feira (14), os termômetros na região devem variar entre 18°C e 31°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá atingir mínimas entre 25% e 30%.

O Cepagri prevê possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde, inclusive com ocorrência localizada de temporais e trovoadas. A expectativa, entretanto, é de chuvas rápidas e isoladas, sem previsão de volumes significativos.

Risco de incêndios

Além dos cuidados relacionados à saúde, a Defesa Civil alerta para outro efeito provocado pela combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade e ausência de chuvas significativas: o aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação.

O tempo seco favorece o ressecamento da vegetação e pode contribuir para a rápida propagação das chamas. Por isso, a recomendação é evitar qualquer prática que possa provocar focos de incêndio.

A população deve evitar queimadas, queima de lixo ou resíduos e o descarte inadequado de bitucas de cigarro, especialmente em áreas próximas a terrenos baldios, matas e áreas de vegetação seca.

Durante o período de temperaturas mais altas, a orientação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol. Também é recomendado reduzir a prática de atividades físicas intensas nos horários de maior calor.

Crianças e idosos merecem atenção especial, já que podem apresentar maior sensibilidade aos efeitos das altas temperaturas e da baixa umidade.

Entre os principais cuidados estão:

• beber bastante água ao longo do dia;

• evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes;

• reduzir atividades físicas intensas durante os períodos de maior temperatura;

• manter atenção especial a crianças e idosos;

• evitar queimadas e a queima de lixo ou resíduos;

• não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação.