Um dos dois nomes evangélicos na Câmara de Americana, o vereador em segundo mandato Marcos Caetano (PL) acenderá velas para pelo menos dois candidatos a deputado estadual nesta eleição.

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Eleito em 2020 com o título de Cantor, ele foi bem reeleito em 2024 tendo como parceiro na região o deputado estadual Dirceu Dalben (PSD), de Sumaré. Mas esta semana ele foi ‘acender vela’ para o candidato oficial da prefeitura de Americana Franco Sardelli (PL).

Caetano tem sob seu comando (com cargos) a regional do Parque Gramado desde 2021 e ainda tem na assessoria de Dalben seu articulador político e irmão Juliano Caetano.

Evangélicos e seus compromissos

Os líderes evangélicos da política por todo o Brasil seguem alinhamentos por denominação com apoios e votos mais ‘certos’. O controle de igrejas é visto como ‘certeza de votos’. Mas Caetano se arrisca ao ver seu nome publicamente associado a duas lideranças que disputam o voto do eleitor na região.