Futuro- No próximo domingo, dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha eleitoral. A partir daí, teremos algumas semanas de muito debate, apresentação de ideias, propostas e candidatos.

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E acredito que esse seja, acima de tudo, um momento para refletirmos sobre a importância da democracia e sobre a responsabilidade que cada um de nós carrega ao escolher seus representantes.

O voto não deve ser uma decisão automática. É importante conhecer os candidatos, suas histórias, suas propostas, seus valores e, principalmente, entender quem realmente conhece a realidade da nossa cidade e está preparado para representá-la.

Sumaré cresceu, ganhou importância econômica e hoje ocupa uma posição de destaque no Estado de São Paulo. Uma cidade desse tamanho precisa discutir também a importância de fortalecer sua representatividade política, inclusive na Assembleia Legislativa.

Ter um deputado estadual da própria cidade pode significar uma voz mais próxima dos nossos problemas e das nossas prioridades. Alguém que conheça nossos bairros, nossa saúde, nossa economia, nossas empresas, nossos trabalhadores e as necessidades da população.

Também considero importante que exista diálogo e sintonia entre aqueles que representam o município nas diferentes esferas. Sumaré vive hoje um novo momento, conduzido pelo prefeito Henrique do Paraíso, pelo vice-prefeito Andre da Farmácia e por uma equipe que vem trabalhando para fazer a cidade avançar. Uma boa representação estadual pode contribuir para aproximar ainda mais o município do Governo do Estado e ampliar caminhos para recursos, investimentos e projetos.

Futuro e a campanha

Por isso, quando a campanha começar, acompanhe, escute, compare propostas, conheça as trajetórias e faça suas próprias escolhas com consciência.

Democracia também é isso: participar, fiscalizar, cobrar e compreender a força que existe em cada decisão.

Escolha com consciência. Pense na nossa cidade. Pense no futuro de Sumaré.

Por: Virginelli

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