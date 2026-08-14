A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio das secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, realizou evento de conclusão de graduação de 52 formandos da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) na última quarta-feira (12), no salão nobre da Secretaria da Educação.

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“Foi uma noite marcada pela emoção, orgulho e celebração da educação. O momento representa não apenas a conclusão de uma etapa acadêmica, mas também a concretização de sonhos e a abertura de novas oportunidades profissionais para os formandos, suas famílias e toda a comunidade, parabéns e sucesso a todos os formandos!”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Participaram da formatura 19 estudantes do curso de Tecnologia da Informação, 18 do curso de Pedagogia, cinco do curso de Administração, quatro do curso de Letras, três estudantes de processos gerenciais e três de ciência de dados.

O Polo Univesp de Santa Bárbara d’Oeste está em funcionamento desde 2018, ampliando o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. Ao longo dessa trajetória, o polo cresceu e passou a oferecer 10 cursos de graduação contando atualmente com mais de 500 alunos matriculados.

Polo em Santa Bárbara

O polo está localizado na Rua 15 de Novembro, 1.328, na Vila Bortoleto. O atendimento ocorre das 7h30 às 17h30 às segundas-feiras e das 7h30 às 22 horas de terça a sexta-feira.

A Univesp é mantida pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os cursos têm conteúdo desenvolvido por docentes da USP, Unesp e Unicamp.

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