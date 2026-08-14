O programa Futuro Certo divulga inscrições gratuitas para cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Senai. O Futuro Certo é um programa desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana.

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As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria do Senai, localizada na Avenida Brasil, nº 2.801, Parque Residencial Nardini, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar original e cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço com CEP, além de preencher a declaração de matrícula gratuita. Candidatos menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável, que também deverá apresentar RG e CPF.

“Muita gente acha que o Senai só faz capacitação para linhas de produção, mas cada vez mais esse nosso grande parceiro nos traz opções de tecnologia, com temas extremamente atualizados e essenciais nos dias atuais. Ninguém deveria perder essa oportunidade”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“O programa Futuro Certo oferece oportunidades para promover a qualificação profissional da população. O curso de informática, em parceria com o SENAI, vai proporcionar a formação para que os participantes possam ampliar o conhecimento na área, melhorar o currículo, incentivando a geração de emprego e renda e a inclusão social, prioridades da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, afirma a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Confira os cursos disponíveis no Senai:

Assistente de Recursos Humanos – 4 vagas

Início: 19/08/2026

Horário: segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 22h

Idade mínima: 16 anos

Assistente de Recursos Humanos – 6 vagas

Início: 29/08/2026

Horário: aos sábados, das 8h às 17h

Idade mínima: 16 anos

Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini – 15 vagas

Início: 24/08/2026

Horário: segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 22h

Idade mínima: 18 anos

Inteligências Artificiais Generativas Aplicadas à Programação – ChatGPT – 8 vagas

Início: 15/08/2026

Horário: aos sábados, das 8h às 17h

Idade mínima: 16 anos

Programação em Inteligência Artificial Generativa – 26 vagas

Início: 29/08/2026

Horário: aos sábados, das 8h às 17h

Idade mínima: 14 anos

Programação em Inteligência Artificial Generativa – 23 vagas

Início: 01/09/2026

Horário: terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h

Idade mínima: 14 anos

Auxiliar de Almoxarifado – 23 vagas

Início: 08/09/2026

Horário: terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h

Idade mínima: 16 anos

Desenvolvimento de Aplicações com IA Generativa utilizando Google Antigravity – 20 vagas

Início: 12/09/2026

Horário: aos sábados, das 8h às 17h

Idade mínima: 18 anos

Para conhecer outros cursos oferecidos pelo programa Futuro Certo, acesse o link https://www.americana.sp.gov.br/portal_sde/sde-index.php?p=capacita.

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