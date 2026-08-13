Prefeitura avança com as obras do Asfalto Novo no Cariobinha

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), avança com as obras de recuperação asfáltica nas ruas do bairro Cariobinha. As melhorias integram as ações do Asfalto Novo, maior programa de investimento em ruas e avenidas da história de Americana, totalizando R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura.

Estão no cronograma do bairro as ruas São José, São Bento, São Geraldo, São Joaquim, São Camilo, Santo André e São Clemente.

As obras incluem demolição do asfalto antigo, fresagem, reforço da base do pavimento e aplicação de nova massa asfáltica. As vias recebem, na sequência, novas sinalizações de solo.

As obras de recuperação asfáltica também chegaram à Avenida Nicolau Abdalla nesta terça-feira (11). O serviço está sendo executado no período noturno, das 20h às 5h, com o objetivo de diminuir o impacto no trânsito.

“A recuperação de ruas e avenidas é fundamental para a conservação da malha viária, proporcionando mais segurança à população. O programa Asfalto Novo foi muito bem pensado e planejado pela gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi para atender as demandas de forma ágil e eficiente, promovendo a segurança no trânsito e a mobilidade urbana”, destaca o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As próximas vias contempladas com o programa Asfalto Novo serão as avenidas Centurione Boer e Paschoal Ardito. Esta etapa das obras de recuperação asfáltica também vai abranger os bairros São Manoel, Vila Franciscangelis e Vila Dainese.

A Avenida Paulista já recebeu a primeira etapa da aplicação de massa asfáltica, no trecho da Rua José Bonifácio até a Rua Operário Osvaldo dos Santos. O próximo trecho será entre a Avenida da Saúde e a Rua Fortaleza.

Desde junho, o Asfalto Novo passou pelas regiões do Parque das Nações, Morada do Sol e Jardim Nossa Senhora de Fátima, além da Avenida de Cillo, Rua Fernando Camargo e Rua Marechal Floriano Peixoto.

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