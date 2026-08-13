O candidato a deputado estadual Franco Sardelli (PL) realizou, na noite desta quarta-feira (12/08), o primeiro encontro de lideranças políticas de Americana, que reuniu cerca de 800 pessoas. No evento, Franco destacou que a cidade e a região precisam voltar a ter representatividade, lembrando que a região já teve quatro deputados com mandatos simultâneos e hoje não têm nenhum representante, nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Participaram do evento o prefeito Chico Sardelli (PL), o vice-prefeito Odir Demarchi, além do presidente da Câmara, Leo da Padaria, e dos vereadores Lucas Leoncine, Gutão do Lanche, Jean Mizzoni, Levi Rossi, Marcos Caetano, Fernando da Farmácia, Leco Soares e Talitha De Nadai.



O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Kifu, e o ex-prefeito Erich Hetzl Júnior, também participaram do evento, que contou com a presença de lideranças políticas da cidade.

Franco agradece e fala em representatividade

“A gente precisa de representatividade. Ter uma pessoa presente, que pensa no nosso município, na nossa região, no dia a dia. Isso faz diferença na hora de bater na porta do Governo do Estado, de buscar recursos que podem melhorar a vida das pessoas”, destacou Franco.

O prefeito Chico Sardelli, que está no segundo mandato consecutivo à frente do Executivo, destacou o compromisso com a cidade. “Seguimos trabalhando por Americana, com compromisso, responsabilidade e respeito à nossa população. Juntos, vamos continuar avançando e construindo uma cidade cada vez melhor”, afirmou, destacando a importância de eleger um deputado estadual que conheça a realidade dos municípios da região.

“O Franco foi a primeira pessoa que falou comigo sobre ser vice-prefeito e hoje estamos aqui, no segundo mandato. Por isso sempre vou honrar vocês dois, porque é assim que a gente demonstra gratidão, honrando quem nos honrou”, disse Odir.

“Pra mim é um orgulho fazer parte do time Chico Sardelli, que vai deixar um legado para Americana. O Franco Sardelli tem o pai como exemplo e eu tenho certeza da sua competência e da sua capacidade”, afirmou Leo da Padaria.

“Eu sei a importância de ter deputados atuantes. Quando eu era prefeito, Americana tinha quatro deputados. E isso faz muita diferença para a cidade”, afirmou Erik.

Franco Sardelli é advogado, atuou como Chefe de Gabinete de Americana por cinco anos e meio, onde auxiliou Chico Sardelli na implantação de projetos importantes para a cidade. “Foi essa experiência que me preparou e me fez ver que, se a cidade tem deputados atuantes, é possível ampliar as políticas públicas que refletem diretamente em melhorias no dia a dia das pessoas”, finalizou.