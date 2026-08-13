Quem responde pelos golpes via Pix?

Os golpes financeiros continuam entre os crimes digitais que mais crescem no Brasil. Apesar da rapidez do Pix, muita gente ainda não sabe quando o banco pode ser responsabilizado e quais medidas devem ser tomadas imediatamente após uma fraude.

Para o coordenador adjunto e professor do curso de Direito da Universidade Santo Amaro (Unisa), Victor Pegoraro, a rapidez das transações eletrônicas exige que consumidores estejam atentos e saibam como agir diante de uma fraude. “Existem mecanismos legais para proteger quem sofre golpes, mas o sucesso das medidas depende da rapidez na comunicação ao banco e do registro da ocorrência. Conhecer esses procedimentos faz toda a diferença”, explica o advogado.

Victor Pegoraro é coordenador adjunto e professor do curso de Direito da Universidade Santo Amaro (Unisa), com sólida experiência na gestão acadêmica e na formação de profissionais para o mercado jurídico. Além da atuação no ensino superior, integra a Diretoria da OAB Guarulhos como Secretário-Geral Adjunto. Ele também acumula experiência em consultoria jurídica estratégica, com foco em gestão de riscos e desenvolvimento corporativo.