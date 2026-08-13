Quem responde pelos golpes via Pix?
Quem responde pelos golpes via Pix?
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Os golpes financeiros continuam entre os crimes digitais que mais crescem no Brasil. Apesar da rapidez do Pix, muita gente ainda não sabe quando o banco pode ser responsabilizado e quais medidas devem ser tomadas imediatamente após uma fraude.
Para o coordenador adjunto e professor do curso de Direito da Universidade Santo Amaro (Unisa), Victor Pegoraro, a rapidez das transações eletrônicas exige que consumidores estejam atentos e saibam como agir diante de uma fraude. “Existem mecanismos legais para proteger quem sofre golpes, mas o sucesso das medidas depende da rapidez na comunicação ao banco e do registro da ocorrência. Conhecer esses procedimentos faz toda a diferença”, explica o advogado.
Victor Pegoraro é coordenador adjunto e professor do curso de Direito da Universidade Santo Amaro (Unisa), com sólida experiência na gestão acadêmica e na formação de profissionais para o mercado jurídico. Além da atuação no ensino superior, integra a Diretoria da OAB Guarulhos como Secretário-Geral Adjunto. Ele também acumula experiência em consultoria jurídica estratégica, com foco em gestão de riscos e desenvolvimento corporativo.
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Sobre a Universidade Santo Amaro (Unisa)
Com 60 anos de história, a Universidade Santo Amaro (Unisa) está entre as principais instituições particulares de ensino superior do Brasil. Reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima (conceito 5), a Instituição oferece mais de 600 cursos presenciais, semipresenciais e EAD, abrangendo Graduação, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado e Extensão.
Atualmente, a Unisa reúne mais de 40 mil estudantes distribuídos em cinco unidades no estado de São Paulo e cerca de 450 polos de apoio EAD em todo o país. Com o propósito de transformar vidas e contribuir para uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável, a instituição investe continuamente em pesquisa, inovação e projetos de responsabilidade social. Como parte desse compromisso, realiza anualmente mais de 800 mil atendimentos à comunidade por meio de serviços e ações de impacto social.
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