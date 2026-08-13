André Fehlauer ingressará na Gol Linhas Aéreas – parte do Grupo Abra, um dos principais grupos de transporte aéreo da América Latina –como novo CEO, com início em setembro de 2026. Albert Perez, atual Chief Operating Officer (COO) da Gol, assumirá responsabilidades adicionais como Presidente e COO.

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Após liderar uma importante fase de transformação da companhia, Celso Ferrer decidiu deixar o cargo de Chief Executive Officer (CEO), com efeito a partir de 31 de agosto de 2026, para assumir uma nova oportunidade profissional.

Ao longo de seus mais de 20 anos na Gol, Celso ocupou diversas posições estratégicas. Como CEO desde 2022, ele foi responsável pelo processo de reestruturação que fortaleceu a posição financeira e operacional da companhia, além de liderar sua integração ao Grupo Abra.

André Fehlauer retorna à Gol, onde trabalhou anteriormente por oito anos como

CEO da Smiles na Argentina e no Brasil. Além de sua experiência prévia na companhia, sua trajetória profissional inclui sua atuação mais recente como CEO da Livelo, um dos principais programas de fidelidade do Brasil, além de posições no Citi e na Credicard. A nomeação de André assegura a continuidade da visão e da liderança da Gol, mantendo o cliente no centro da estratégia da empresa, que entra em uma nova fase de criação de valor, em sinergia com as demais companhias aéreas do Grupo Abra.

Albert Perez ingressou na Gol no primeiro semestre de 2024, trazendo mais de duas décadas de experiência no setor de aviação, com passagens por posições de liderança na Avianca, JetSMART e Vueling.

Nos últimos dois anos, desempenhou um papel fundamental no fortalecimento do desempenho operacional da Gol, liderando o redesenho de processos-chave e consolidando uma cultura de melhoria contínua em toda a organização. Esses esforços contribuíram para que a Companhia alcançasse indicadores operacionais de referência no setor, incluindo a liderança nos índices de pontualidade no Brasil e entre as companhias aéreas da América Latina. Em sua nova e ampliada função como Presidente e COO, continuará impulsionando a excelência nas operações diárias da companhia, garantindo que a Gol siga oferecendo uma experiência eficiente e de referência aos clientes à medida que amplia sua malha doméstica e internacional.

Adrian Neuhauser, CEO do Grupo Abra

“Em nome do Grupo Abra, gostaria de agradecer a Celso Ferrer por sua liderança e por suas contribuições para a Gol ao longo de mais de duas décadas. Como CEO, ele desempenhou um papel fundamental na condução da Gol durante um período de transformação e no posicionamento da companhia para sua próxima fase de crescimento. Seu impacto vai além dos resultados do negócio, refletindo-se na sólida cultura, nas equipes e no legado de liderança que ajudou a construir.

Temos o prazer de dar as boas-vindas a André Fehlauer como CEO e orgulho em promover Albert para sua nova e ampliada função. A experiência do André e seu profundo conhecimento do negócio assegurarão a continuidade da visão estratégica que, em conjunto com a expertise operacional do Albert, apoiará a próxima fase de crescimento e criação de valor da Gol.”

Celso Ferrer, CEO da Gol

“Ao longo de mais de 20 anos nesta companhia, tive o privilégio de crescer ao lado de pessoas extraordinárias, compartilhar desafios, superar momentos difíceis e celebrar conquistas que ajudaram a construir a história da aviação brasileira.

Estamos concluindo um importante ciclo de transformação, fortalecendo nossas operações, nossa cultura e nosso posicionamento para o futuro. Nada disso teria sido possível sem a dedicação, a resiliência e a paixão do nosso Time de Águias. Deixo minha posição confiante de que a companhia vive um dos momentos mais promissores de sua história. Tenho certeza de que, sob a liderança do André Fehlauer e com o talento excepcional do Albert e de nossas equipes, a Gol continuará crescendo, inovando e conectando pessoas e sonhos por muitos anos.”

Sobre a Gol Linhas Aéreas

A Gol, companhia aérea mais pontual do Brasil, faz parte do Grupo Abra e, desde sua fundação em 2001, segue o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, democratizando o acesso à aviação com soluções inteligentes que encantam mais de 30 milhões de clientes por ano. A Companhia conta com um time de mais de 16 mil profissionais focados na Segurança, valor número um da Gol, e opera uma frota de 146 aeronaves Boeing 737. Com alianças com Avianca, American Airlines e Air France-KLM, a GOL disponibiliza aos seus passageiros mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A Smiles, que é o maior programa de fidelidade do país e oferece uma plataforma completa de viagens, e a GOLLOG, que hoje é a maior operação cargueira regular do Brasil, também fazem parte do ecossistema da Gol.