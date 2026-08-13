Americana recebe Torneio Regional de Natação neste sábado com entrada gratuita

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Americana recebe neste sábado (15) o Torneio Regional Infantil a Sênior de Natação, que será realizado na piscina do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, das 7h30 às 19h. A entrada é gratuita.

Organizado em conjunto pela Associação de Natação Americanense (ANA) e pela Federação Aquática Paulista (FAP), o campeonato contará com a participação de cerca de 400 nadadores de 28 clubes e entidades do estado de São Paulo, nas categorias masculino e feminino, em diversas provas e estilos.

Americana será representada por 27 atletas da Natação Americana, equipe que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, sendo 14 do masculino e 13 do feminino.

De acordo com a organização, a expectativa é da presença de grande público durante o dia de competições, proporcionando aos atletas a oportunidade de disputar provas em um ambiente de integração e desenvolvimento esportivo.

Para o coordenador técnico da equipe da Natação Americana, Fabio Cremonez, a realização da competição em Americana é de grande importância para o fortalecimento da modalidade no município. “Trazer uma competição regional desse nível para Americana é muito positivo para a modalidade. Teremos atletas de várias cidades e diferentes categorias, o que proporciona uma grande troca de experiências e ajuda no desenvolvimento técnico dos participantes. Esperamos que o público compareça e prestigie a competição. É uma oportunidade de conhecer melhor a natação, acompanhar nossos atletas e incentivar principalmente os mais jovens, que estão começando sua trajetória no esporte”, afirma.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, ressalta a importância para a realização de eventos que movimentam o esporte e contribuem para o desenvolvimento dos atletas no município. “É uma satisfação para Americana receber uma competição que deve reunir cerca de 400 atletas de diferentes cidades. Além de valorizar a natação, um evento como esse movimenta o Centro Cívico e fortalece o município como referência na realização de competições esportivas. É uma grande oportunidade para acompanharmos de perto o talento dos nossos atletas e também para incentivar a prática da modalidade”, destaca.

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