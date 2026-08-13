Anderson ‘Branco’ sumiu na manhã desta quarta-feira na região e a família pede ajuda para informações básicas em Americana, Santa Bábara ou cidades circunvizinhas.

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Segundo familiares que entraram em contato com a redação e também exposto nas redes sociais, ele não costuma sair de casa e ficou pelo menos 14 horas fora de casa sem dar notícias.

Branco

Para quem viu ou souber de Branco

Entrar em contato com 19.99612.6220 e falar com Amanda

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