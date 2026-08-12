As duas edições do Clube de Leitura e Cinema Brecha em agosto, na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, serão de leitura e debate do livro “A Vida Não é Útil”, de Ailton Krenak.

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A obra integra o catálogo para empréstimos na biblioteca. Os encontros quinzenais acontecem dias 12 e 26 (quartas-feiras) das 19h às 21h, com entrada gratuita.

Em “A Vida Não é Útil”, o pensador e líder indígena Ailton Krenak aponta as tendências destrutivas da chamada “civilização”, abordando questões como consumismo desenfreado, devastação ambiental e uma visão estreita e excludente do que é a humanidade. A obra reúne cinco textos adaptados de palestras, entrevistas e lives realizadas entre novembro de 2017 e junho de 2020, com pesquisa e organização de Rita Carelli.

O Brecha promove discussões sobre obras da literatura contemporânea em encontros organizados pelos professores Miguel Rodrigues e Jefferson Souza, com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“A Biblioteca Municipal tem sido palco para uma série de atividades artísticas e culturais, se consolidando como um espaço público de compartilhamento de conhecimentos e saberes”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Clube de leitura

A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Müller, 172.