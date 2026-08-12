A Comissão Especial de Estudos para Recuperação, Preservação e Utilização da Represa do Salto Grande da Câmara Municipal de Americana se reuniu na segunda-feira (10) com o especialista em tratamento de efluentes e ex-diretor do Departamento de Água e Esgoto de Americana, Leandro Zanini, para debater o levantamento de informações técnicas sobre a viabilidade de utilização futura da água do manancial, com foco no desenvolvimento do Pós-Represa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Participaram das discussões a vereadora Talitha De Nadai (PDT), presidente da comissão, o vereador Lucas Leoncine (PSD), relator, e os vereadores membros Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos) e Renan de Angelo (Podemos).

Na reunião, Zanini explicou que a represa difere de mananciais de cidades vizinhas por sofrer com o adensamento populacional contínuo e por receber esgoto tratado da cidade, além da poluição difusa oriunda da urbanização do entorno. Segundo o especialista, o passivo ambiental de lodo depositado no fundo da represa e a proliferação de macrófitas que exigem remoção mecânica contínua são grandes obstáculos para a captação de água, demandando estudos detalhados. “A comissão está focada em buscar alternativas técnicas reais para a recuperação do manancial”, destacou a vereadora e presidente da comissão, Talitha De Nadai.

O debate também abordou a defasagem da infraestrutura de saneamento do município, apontando que as altas perdas de água ocorrem devido ao esgotamento da vida útil de redes antigas de amianto, que devem ser substituídas por polietileno de alta densidade (PEAD). Foram elogiados os avanços recentes do DAE na mitigação da crise hídrica, como a construção de reservatórios e a montagem da terceira ETA modular, que adicionará cerca de 540 mil litros por hora à produção.

Leoncine, relator da Comissão

“Discutimos envio de um ofício para garantir que a represa seja contemplada nas discussões do programa Universaliza SP. Precisamos modernizar as redes do DAE e enfrentar o desafio da descontaminação do lodo para viabilizarmos o desenvolvimento da orla e da cidade”, afirmou o relator Lucas Leoncine.

Ao final da reunião, os parlamentares ressaltaram a importância das definições do Plano Diretor sobre o uso do solo na área inexplorada do Pós-Represa. O grupo também alertou para a urgência de políticas públicas e campanhas educativas constantes voltadas ao consumo consciente, combatendo o desperdício cultural, como o hábito de lavar calçadas, uma vez que a adoção dessas práticas pela população costuma ocorrer apenas em momentos de custos altos ou de indisponibilidade severa.