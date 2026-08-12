O Cartório Eleitoral de Americana do São Manoel suspendeu o atendimento ao público presencial, devido à reforma estrutural do prédio. A medida foi necessária e determinada pelos Juízes Eleitorais de Americana, por questões de segurança dos eleitores e dos próprios funcionários.

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A estimativa é que o atendimento presencial seja retomado nas primeiras semanas de setembro.

Caso não seja possível o eleitor receber atendimento on line, pela página oficial do TRE-SP, deverá se deslocar até o cartório eleitoral de Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste ou a qualquer outro, para solicitar o Voto em Trânsito (que se encerrará no dia 20/08) e documentos impressos da Justiça Eleitoral.

Serviços dos cartórios só voltam em novembro

Lembramos que os serviços voltados à emissão do 1º Título de Eleitor, regularização do Título Cancelado, Alteração de Dados, Transferência de Título e Cadastro da Biometria só serão restabelecidos depois das eleições, no mês de novembro.