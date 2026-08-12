A região do Portal Princesa Tecelã, recebe este domingo (16) programação especial no Dia Municipal do Flashback. Organizada pelo grupo Amigos do FlashBack, a iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes. A entrada é gratuita na entrada de Americana pela Avenida Antônio Pinto Duarte.

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O Dia Municipal do Flashback integra o Calendário Oficial de Eventos do Município desde outubro de 2025, quando foi sancionada a Lei nº 110/2025 pelo prefeito Chico Sardelli. A data é comemorada anualmente em 19 de agosto.

A programação começa às 14h e segue até as 19h, com sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990. Os DJs Paul C e Cordinha comandarão a programação musical, enquanto os tradicionais passinhos de dança prometem animar o público. Também haverá apresentação de capoeira, aula de ritmos e passeio do Trenzinho da Alegria pelo local, em uma ação oferecida pela ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) para as crianças.

A organização é coordenada por Alessandra D’Agostini, Adenir D’Agostini, Edgelson Guari, Tânia Aleixo e Ivanei Aleixo, representantes do grupo Amigos do FlashBack. “Preparamos uma programação especial para reunir famílias, amigos e todos os apaixonados pela cultura retrô em uma tarde de muita música, dança e recordações. O Flashback é um movimento que atravessa gerações e queremos proporcionar um momento de alegria e confraternização para todos que participarem”, informa a organização.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destaca a importância da iniciativa para o lazer e a convivência entre diferentes gerações. “Eventos como o Dia Municipal do Flashback proporcionam momentos de integração, convivência e lazer para a população, além de preservar uma cultura que marcou gerações. A Prefeitura tem a satisfação de apoiar iniciativas que movimentam os espaços públicos e oferecem entretenimento para as famílias americanenses”, afirma.

SERVIÇO

Comemoração do Dia Municipal do Flashback

Data: 16 de agosto (domingo)

Horário: 14h às 19h

Local: Avenida Antônio Pinto Duarte, região do Portal Princesa Tecelã, na entrada de Americana

Entrada: Gratuita