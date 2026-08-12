Um uber de Americana flagrou uma mãe com direção perigosa e com criança na garupa em uma bike elétrica na manhã desta quarta-feira. Ele conta que são vários casos de motociclistas que usam moto elétricas pela cidade e que não seguem as mínimas regras de trânsito.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele conta que foi alertado pela passageira quando ainda estavam na av Brasil. A motociclista o cortou pela direita fazendo manobra arriscada. E o vídeo abaixo mostra a mulher parando no farol com a criança meio que ‘pendurada’.

Vídeo- Uber flagra moto elétrica carregando criança na garupa