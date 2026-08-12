Os vereadores Talitha De Nadai (PDT) e Renan de Angelo (Podemos) participaram, na manhã desta terça-feira (11), do lançamento local da campanha McDia Feliz 2026, realizado na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste.

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O evento marcou o início oficial das ações da campanha na região, que envolve Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa. A mobilização nacional será realizada no dia 22 de agosto, com atividades em diferentes pontos das cidades e arrecadação da venda do Big Mac destinada ao combate ao câncer infantojuvenil.

Durante o encontro, foram apresentadas as ações e metas da edição deste ano, além da importância da participação da comunidade, de voluntários, empresas, escolas, artistas e demais parceiros para fortalecer a causa.

Talitha De Nadai destacou a importância de apoiar iniciativas que contribuam para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer em crianças e adolescentes.

Talitha fala pelos vereadores

“É uma campanha que mobiliza toda a nossa região por uma causa muito importante. Quando a sociedade se une, conseguimos ampliar o alcance das ações e contribuir para que crianças e adolescentes tenham mais oportunidades de tratamento e recuperação”, afirmou a vereadora.

Renan de Angelo também ressaltou a importância da mobilização regional e da participação da população na campanha.

“É muito importante estarmos presentes e apoiarmos uma iniciativa que transforma solidariedade em ações concretas. O McDia Feliz já faz parte do calendário de mobilização da nossa região e cada pessoa pode contribuir de alguma maneira”, destacou o vereador.

No dia 22 de agosto, as ações serão realizadas no estacionamento do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, no estacionamento do McDonald’s de Nova Odessa e nas dependências do Americana Shopping, com apresentações artísticas e atividades promovidas por voluntários e parceiros.