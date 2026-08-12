Um homem que roubou um bicicleta no Crema da rua Limeira foi detido pelos funcionários esta terça-feira. A equipe de Apoio Tático foi acionada via CiCOMM com a informação de que um indivíduo identificado como L. H. B. F. de 33 anos teria furtado uma bicicleta do local e foi interceptado e detido por funcionários.

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Em contato com as partes, a funcionária que é responsável pelo monitoramento do mercado percebeu a movimentação do indivíduo para realizar o furto da bicicleta e com o auxílio de outro funcionário interceptaram L. H. Ja na saida do mercado e pediram o apoio da guarda municipal, L.H. confessou a prática do furto.

Roubou pra trocar por drogas

Relatou ainda ser usuário de entorpecentes e que utiliza o furto de bicicletas para adquirir drogas em razão do vício.

Diante dos fatos, as partes envolvidas – autor, vítima e representante do mercado – foram conduzidas ao plantão policial. A autoridade policial de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante de L.H. pelo crime de furto, permanecendo o mesmo à disposição da Justiça.

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