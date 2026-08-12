12º Festival Planeta Rock em Hortolândia registra público de mais de 15.000 pessoas

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Os papais roqueiros e a população curtiram um fim de semana com muita “sonzêra” no 12º Festival do Planeta Rock, em Hortolândia. De acordo com a Secretaria de Cultura, em torno de 17.000 pessoas lotaram o Centro de Eventos A Poderosa para conferir os shows de CPM 22, Supla e Ronaldo e Os Impedidos, no sábado (08/08), Oficina G3 e Rodox, no domingo (09/08). O evento encerrou em alto e bom som a Semana Cultural deste mês, promovida pela Prefeitura.

No sábado, o público compareceu em peso. De acordo com a Secretaria de Cultura, em torno de 12.000 pessoas cantaram e pularam em clima de celebrações. O CPM 22 veio à cidade com sua turnê comemorativa de 30 anos de carreira.

“Nossa passagem por aqui foi retribuída da melhor forma! Inesquecível! Um dos melhores shows da turnê. Valeu, Hortolândia!”, agradeceu o vocalista Badauí, do CPM 22.

Ao abrir espaço para grupos da cidade e região, Supla destacou que o festival lhe trouxe memórias do início de carreira.

“Me apresentar aqui me faz lembrar quando eu estava começando. Que tinha uma banda mais famosa tocando depois, e a gente se apresentava antes. Isso é muito legal. Para o show aqui em Hortolândia, eu trouxe músicas do meu novo álbum, o 20º da minha carreira. E eu toco alguns clássicos e covers que mostram algumas influências, não só minha, mas da minha banda também. A gente vai se divertir e eu posso garantir que estou trazendo a festa aqui pra galera. Parabéns à Hortolândia pelo evento”, enalteceu o artista.

Acompanhado de seus filhos, que vieram curtir o festival, Ronaldo Giovanelli, o ex-goleiro do Corinthians que comanda o grupo Os Impedidos, mostrou que rock também é rolê em família.

“A gente vem contar uma história gostosa aqui no Planeta Rock, da nossa carreira, da nossa vida como requeiro. A gente sempre é muito bem recebido. É a terceira vez que participamos do festival, e acho que já viramos tradição”, destacou com bom humor o vocalista e atual comentarista esportivo.

INSPIRAR NOVAS GERAÇÕES

O rock pode inspirar as novas gerações a fazer música. Essa é a visão de Rodolfo Abranches, vocalista do Rodox, uma das atrações principais do domingo, dia que teve público de 5.000 pessoas, de acordo com a Secretaria de Cultura.

O vocalista parabenizou os pais pelo dia deles e destacou a iniciativa da Prefeitura em realizar eventos para a população. “Eventos gratuitos são maravilhosos para promover a cultura, em primeiro lugar. A importância do rock é a mesma de qualquer outro gênero musical. As pessoas terem acesso, principalmente os mais jovens”, destacou o músico.

Rodolfo rememorou a primeira vez que teve contato com música ao vivo. “Eu me lembro quando era criança, a primeira vez que vi uma banda ao vivo foi uma banda de forró. O primeiro show da minha vida foi o da Elba Ramalho. Aquilo me pegou de uma forma! Ver músicos fazendo música na minha frente. Isso inspira bastante. Eu espero que de dias como hoje saiam grandes músicos daqui”, disse esperançoso o artista.

Atração que fechou a noite do domingo e o festival, o Oficina G3 elogiou o público. “Obrigado por receberem a gente tão bem! A gente se sentiu muito bem acolhido nesta cidade”, destacou o grupo.

DOAÇÃO

Além de conferir muito rock, o público pôde praticar uma boa ação social. Durante os dois dias do festival, o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura, promoveu a campanha Hortolândia Solidária.

A ação arrecadou alimentos não perecíveis. Puderam ser doados todos os tipos de alimentos, desde que em bom estado de conservação e dentro da validade, exceto sal. As doações serão destinadas a pessoas atendidas pelo FunSol.

Entre um show e outro, o público pôde matar a fome e a sede nos food trucks de empreendedores parceiros da Secretaria de Cultura que estiveram no festival. Os roqueiros também puderam fazer comprinhas na Feira da Economia Solidária (EcoSol), ação gerida pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social.

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