Secretaria de Esportes de Americana oferece vagas para aulas gratuitas de xadrez

Leia + sobre esportes

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, está com vagas abertas de forma gratuita para a escolinha de xadrez. As aulas são destinadas a pessoas com idade a partir de 8 anos e são realizadas no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Para ingressar na modalidade, os interessados devem comparecer à Sala de Xadrez, localizada próxima à área da piscina do Centro Cívico, e realizar um teste de nível com o professor responsável durante os horários das aulas. Os encontros acontecem às segundas e terças-feiras no período da manhã, a partir das 8h15, e às terças-feiras no período da tarde, às 13h45.

As atividades são ministradas pelo professor Alexandre Demer Sigrist, que possui uma trajetória de longa experiência na modalidade. Ele atua como professor de xadrez desde os 15 anos de idade e acumula resultados expressivos em competições, entre eles o vice-campeonato paulista e a medalha de prata no Aberto do Brasil, na categoria sub-18. Ao longo da carreira, também conquistou vitórias importantes diante de mestres internacionais de xadrez. Além da experiência como atleta e professor, Sigrist é árbitro da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e atuou como capacitador da Federação Paulista de Xadrez, ministrando cursos voltados à formação de professores da modalidade.

Segundo Sigrist, as aulas de xadrez contribuem para o desenvolvimento de habilidades que ultrapassam o ambiente esportivo. “O xadrez é uma atividade que estimula o pensamento estratégico e ensina a analisar diferentes possibilidades antes de tomar uma decisão. Cada partida é uma oportunidade de exercitar o raciocínio, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Nas aulas, cada aluno evolui no seu próprio ritmo, em um ambiente acolhedor e voltado ao aprendizado e ao desenvolvimento pessoal”, explica o professor.

O secretário de Esportes, Pedro Peol, ressalta a importância de oferecer gratuitamente à população uma modalidade que alia esporte, educação e desenvolvimento cognitivo. “Nosso objetivo é ampliar o acesso ao esporte e oferecer oportunidades que contribuam para a formação dos participantes. Queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso às atividades esportivas oferecidas gratuitamente pelo município. O xadrez é uma excelente porta de entrada para quem busca desenvolver habilidades intelectuais e fazer parte de um ambiente de aprendizado”, afirma.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP