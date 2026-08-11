Observatório Municipal de Americana tem novo horário de visitação

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O Observatório Municipal de Americana (OMA) “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, tem novo horário de atendimento ao público. A partir desta semana, as sessões de visitação guiada ao espaço ocorrem às quartas, quintas e sextas-feiras, das 21h às 22h, mediante agendamento pelo telefone (19) 3408-4800.

“As visitas ao OMA são uma oportunidade de turismo científico e cultural para toda a família. O equipamento público conta com especialistas em astronomia, que fornecem explicações detalhadas sobre o espaço e durante as observações do céu”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini

O inverno é a melhor estação para a observação astronômica, pois as noites são mais longas, com céu mais limpo e estável. Nesta época, é possível ver constelações como Escorpião e Sagitário, além de objetos impressionantes como o aglomerado Ômega Centauri, com 1 milhão de estrelas, e a “Caixinha de Joias”. A programação das visitações incluem exposições, bate-papo astronômico e observação por telescópios.

O acesso ao OMA é feito pela entrada principal do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.Em dias nublados ou chuvosos, as atividades são automaticamente canceladas e o interessado na visita deverá remarcá-la. Crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula, por questões de segurança.

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