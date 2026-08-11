Fundo Social de Americana abre pré-inscrições para curso gratuito de Cuidador de Idosos

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O Fundo Social de Solidariedade de Americana, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Secretaria Municipal de Saúde, abre nesta segunda-feira (10) as pré-inscrições para o curso profissionalizante gratuito de Cuidador de Idosos. A capacitação será realizada nos meses de setembro e outubro, no Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca).

As pré-inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3405-4772 ou pelo formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdlLjOCsCOqao596jjuNJVmh3v1q5Cyytnk-tjPtAdLOJLtg/viewform?usp=header. O prazo vai até 21 de agosto.

Serão oferecidas 20 vagas por turma, nos períodos da manhã, tarde e noite. O curso terá carga horária de 80 horas, será ministrado por profissionais da Secretaria de Saúde e contará com emissão de certificado aos participantes.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, destaca a importância da iniciativa. “Esse curso representa uma oportunidade de qualificação para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar na profissão de cuidador de idosos. Além de ampliar as possibilidades de emprego e geração de renda, a capacitação contribui para um atendimento mais seguro, humanizado e de qualidade às pessoas idosas. A parceria com o Fundo Social de São Paulo e com a Secretaria de Saúde é fundamental para tornar essa iniciativa possível”, afirma.

A ocupação de cuidador de idosos integra a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Emprego, e compreende atividades voltadas ao cuidado, ao bem-estar, à saúde, à higiene, à alimentação e ao acompanhamento de pessoas que necessitam de assistência.

Entre as atribuições do cuidador estão:

– Atuar como elo entre a pessoa assistida, a família e a equipe de saúde;

prestar apoio nos cuidados de higiene pessoal;

– Auxiliar na alimentação;

– Incentivar e acompanhar atividades físicas, como caminhadas e exercícios orientados;

– Estimular atividades de lazer e convivência;

– Auxiliar na mudança de posição da pessoa assistida e realizar massagens de conforto;

– Administrar medicamentos conforme prescrição e orientação da equipe de saúde;

comunicar alterações no estado de saúde à equipe responsável;

– Desempenhar outras atividades que contribuam para a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa assistida.

O Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca) está localizado na Rua Anhanguera, nº 16, Centro.

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