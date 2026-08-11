Sumaré lidera abertura de empresas na Região do Polo Têxtil entre janeiro e julho de 2026

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Município concentrou 29,1% dos novos empreendimentos registrados na região e chegou a 6.844 empresas abertas no período

Sumaré liderou a abertura de empresas na Região do Polo Têxtil (RPT) entre janeiro e julho de 2026. O resultado consta no mais recente relatório elaborado pelo Departamento de Economia da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, com base nos dados oficiais do Cartão CNPJ da Receita Federal do Brasil.

De acordo com o levantamento, os cinco municípios que integram a RPT registraram, juntos, 23.522 novas empresas nos primeiros sete meses do ano. Desse total, 6.844 foram constituídas em Sumaré, o equivalente a 29,1% de todos os novos empreendimentos da região, colocando o município na primeira posição do levantamento.

O desempenho também se manteve consistente em julho. Somente no mês, 947 novas empresas foram registradas em Sumaré, indicando a continuidade do movimento de formalização e empreendedorismo ao longo de 2026.

Na comparação entre os municípios da Região do Polo Têxtil, Sumaré aparece à frente dos demais, seguida por Hortolândia, com 6.131 novas empresas (26,1%); Americana, com 5.442 (23,1%); Santa Bárbara d’Oeste, com 3.709 (15,8%); e Nova Odessa, com 1.396 empresas (5,9%).

Juntos, Sumaré e Hortolândia responderam por 55,2% de todas as empresas abertas na RPT no período analisado, reforçando a participação dos dois municípios na expansão da atividade empresarial regional.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, a liderança demonstra a força do ambiente econômico de Sumaré e os resultados das políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, à geração de emprego e renda e ao desenvolvimento econômico. “Sumaré vive um momento extremamente positivo para sua economia. Liderar a abertura de empresas em toda a Região do Polo Têxtil demonstra que estamos criando um ambiente cada vez mais favorável para quem deseja empreender, investir e gerar empregos. Esses resultados refletem o trabalho conjunto da administração municipal na construção de uma cidade moderna, competitiva e preparada para crescer de forma sustentável”, afirmou.

O relatório aponta que o setor de Serviços é o principal responsável pela atividade empreendedora no município. Das 6.844 empresas abertas entre janeiro e julho, 4.554 pertencem ao setor de Serviços, representando 66,5% do total.

O Comércio aparece na sequência, com 1.138 novas empresas (16,6%), seguido pela Indústria, com 598 (8,7%); Construção Civil, com 535 (7,8%); e Agropecuária, com 19 empresas (0,3%).

Os números, de acordo com a secretaria, indicam uma economia diversificada, com predominância do setor terciário e participação de segmentos como indústria e construção civil, ampliando as possibilidades de investimentos, negócios e geração de empregos.

MEIs

Os pequenos negócios são os principais responsáveis pela formalização empresarial em Sumaré. Entre janeiro e julho, foram registrados 5.845 Microempreendedores Individuais (MEIs), além de 769 Microempresas (MEs), 131 Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e 99 empresas de outras categorias.

Os MEIs correspondem a 85,4% de todas as empresas abertas no município no período. Na Região do Polo Têxtil, a categoria representa 81,6% dos novos registros.

O indicador, segundo a Prefeitura, reforça o papel da formalização como instrumento de inclusão produtiva e geração de renda, especialmente entre os pequenos empreendedores, além de representar uma porta de entrada para serviços de orientação, capacitação e desenvolvimento empresarial.

O movimento de abertura de empresas permaneceu aquecido em julho. Das 947 novas empresas registradas no município durante o mês, 607 eram do setor de Serviços, 161 do Comércio, 92 da Indústria, 84 da Construção Civil e três da Agropecuária.

No mesmo período, foram formalizados 831 novos MEIs, além de 91 Microempresas, 17 Empresas de Pequeno Porte e oito empresas de outras categorias.

Os dados mostram a continuidade do processo de formalização empresarial em Sumaré, mesmo após o desempenho registrado nos primeiros meses de 2026.

Segundo a Prefeitura, os indicadores do relatório também servem como subsídio para o planejamento de políticas públicas destinadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, ampliação do acesso ao crédito produtivo orientado, qualificação empresarial, atração de investimentos e geração de emprego e renda.

Para o vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, o resultado demonstra a confiança de empreendedores que escolhem Sumaré para desenvolver suas atividades. “Esse resultado mostra que Sumaré está avançando e que existe confiança por parte de quem escolhe a nossa cidade para empreender. A Prefeitura tem trabalhado para construir um ambiente cada vez mais favorável aos negócios, aproximando os serviços públicos dos empreendedores e criando condições para que novas empresas possam surgir, crescer e gerar emprego e renda”, destacou.

SEBRAE

O trabalho integrado entre a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e as três unidades do SEBRAE Aqui Sumaré também é apontado como um dos fatores estratégicos para o fortalecimento do empreendedorismo no município.

A parceria amplia o acesso dos empreendedores a serviços de orientação, capacitação, formalização e desenvolvimento empresarial, aproximando as políticas públicas dos diferentes territórios de Sumaré.

A atuação conjunta também permite que a formalização seja o primeiro passo para o acesso a outras iniciativas, como capacitação, orientação empresarial, crédito e oportunidades de desenvolvimento.

“Esse resultado também é fruto de um trabalho construído diariamente em parceria com o SEBRAE, por meio das nossas três unidades do SEBRAE Aqui Sumaré. Essa integração é fundamental para que o empreendedor tenha acesso à orientação e às ferramentas necessárias para abrir, organizar e desenvolver seu negócio. A Secretaria atua como articuladora dessas políticas, aproximando o poder público, o SEBRAE e os empreendedores. Quanto mais próximos estivermos de quem empreende, mais efetivas serão nossas políticas de geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico”, afirmou o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin.

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