Educação de Americana abre inscrições em setembro para 2027

Educação de Americana abre inscrições em setembro para o ano letivo de 2027

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, divulga o calendário para inscrições de novos estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino no ano letivo de 2027. O período para formalização do pedido de vaga acontecerá de 1º a 18 de setembro de 2026, exclusivamente para candidatos que estejam sem matrícula ativa na rede pública, incluindo as escolas da rede estadual.

Destinada a todas as séries do Ensino Fundamental e à modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a inscrição representa o primeiro passo para o atendimento no próximo ano letivo.

Caso o interessado tenha entre 4 a 17 anos e não esteja regularmente matriculado em uma unidade de Educação Básica da Rede Pública, a família deve buscar a vaga ainda durante o ano letivo de 2026.

Para realizar a inscrição, os responsáveis ou os próprios candidatos maiores de idade precisam comparecer às escolas da rede municipal de ensino munidos de cópia do documento de identificação do interessado (Certidão de Nascimento, RG, Carteira de Identidade Nacional, Registro Nacional Migratório ou CPF) e de um comprovante de endereço recente. O documento deve estar em nome dos responsáveis legais quando o interessado for menor de idade ou em nome do próprio candidato no caso de matrícula na EJA. Também é importante informar telefones de contato atualizados.

Caso esteja disponível, é importante apresentar também o histórico escolar ou documento que comprove a matrícula de 2026, para organizar o planejamento escolar e assegurar que os novos estudantes sejam alocados no ano/série correto.

“Este cronograma é definido pela Secretaria de Estado da Educação e é válido para toda a rede de ensino paulista. A inscrição é necessária para quem pleiteia vagas no Ensino Fundamental ou na EJA e cumpre um dos três requisitos: está sem matrícula em 2026, está matriculado na rede privada e deseja estudar na rede pública no próximo ano ou vem de outros estados e vai estudar em Americana em 2027”, explica o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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