As obras do Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, o Parquinho do Panambi, entraram em uma nova etapa na última semana, com a construção de um pátio para food trucks e de duas áreas de concreto para instalação de novos brinquedos.

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A intenção é sempre ter food truck no local, em um espaço de concreto próximo aos novos sanitários que estão em construção, nos fundos do parque.

As outras duas novas áreas de concreto estão no centro do parque e perto do robô, respectivamente. Nesses espaços, haverá novos brinquedos, em formato de barco e de avião, aumentando as opções de lazer no local.

Essas novidades fazem parte de uma revitalização que está sendo feita em todo o centro de recreação, com investimento de quase R$ 1 milhão. Iniciadas em junho, as obras também contemplam o restauro dos tradicionais foguete e robô, dois brinquedos símbolos do parque, e a reforma da pista de caminhada.

Desde 5 de agosto, para garantir segurança durante as obras, o Parquinho do Panambi está fechado para visitantes. A interdição deve durar aproximadamente 45 dias.

As obras têm como objetivo oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população. Essa intervenção se alinha às diretrizes municipais de promoção da saúde, bem-estar social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão social por meio do esporte e lazer.

Inaugurado em 1979, o Parquinho do Panambi fica

entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no bairro Jardim Panambi, e é um dos espaços públicos mais tradicionais do Município.

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