A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (15) mais um mutirão gratuito de inserção do Implanon, método contraceptivo de alta eficácia e longa duração disponível na rede municipal de saúde. A ação acontece das 8h às 16h, na UBS Vila Mathiensen, na UBS Parque Gramado e na ESF Jardim Brasil. A iniciativa é voltada a mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos, e residentes em qualquer região de Americana.

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Ao todo, serão ofertados 500 implantes. Destes, 200 serão destinados a pacientes de áreas vulneráveis atendidas pelas ESFs, que já aguardavam o agendamento da inserção, enquanto os outros 300 serão por livre demanda, sendo 100 em cada unidade, com distribuição de senha a partir das 8h, em ordem de chegada.

Durante esta semana, as unidades de saúde estão entrando em contato por telefone com as pacientes que já haviam manifestado interesse anteriormente, para informar sobre o mutirão e dar as orientações necessárias.

“Essa é uma ação importante para ampliar o acesso das mulheres a um método contraceptivo de alta eficácia e longa duração. As equipes estarão preparadas para orientar as pacientes, esclarecer as dúvidas e realizar o procedimento com segurança. É mais uma opção oferecida pela rede municipal para que cada mulher possa escolher, com informação e acompanhamento, o método que melhor atende às suas necessidades”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

implanon

O Implanon é um implante subdérmico no formato de um pequeno bastão flexível, do tamanho de um palito de fósforo, inserido sob a pele do braço. A inserção é simples, rápida, com anestesia local e pode ser feita por médicos e enfermeiros capacitados. Considerado um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), ele atua no organismo por até três anos, liberando pequenas doses contínuas do hormônio etonogestrel, com retorno rápido da fertilidade após a retirada.

No mutirão, após a retirada da senha, as pacientes vão passar pela equipe de enfermagem para receber as orientações e assinar o termo de consentimento. Em seguida, será realizado o procedimento, e a paciente sairá com todas as informações essenciais para compreender o funcionamento do método em seu organismo.

A iniciativa amplia o acesso a métodos modernos e altamente eficazes de prevenção da gravidez, especialmente na Atenção Primária à Saúde, diversificando as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública.

“Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o acesso da população aos serviços e às opções disponíveis na rede municipal de saúde. Com este mutirão, serão 500 implantes oferecidos gratuitamente em três unidades, permitindo que mais mulheres tenham acesso a um método contraceptivo moderno, eficaz e de longa duração. É uma iniciativa que fortalece o planejamento reprodutivo e o cuidado com a saúde da mulher em Americana”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Como todo método hormonal, o Implanon tem possíveis efeitos colaterais que variam de pessoa para pessoa e podem incluir: alterações menstruais (escapes ou ausência de menstruação), acne, sensibilidade mamária, cefaleia e alterações de humor.

Endereços das unidades:

UBS Vila Mathiensen: Rua das Alfazemas, 316

UBS Parque Gramado: Rua Ema Itália Bufarah, 1.370

ESF Jardim Brasil: Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480